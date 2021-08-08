Bursaspor'un rotası Afrika ve Avrupa oldu

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da transfer hareketliliği başladı. Transfer engelinin kaldırılmasının ardından kulübün ilk yabancı transferi Hırvat oyuncu Luka Capan olurken, yeni sezona sayılı günler kala yönetim, yabancı takviyeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezonu transfer engeli sebebiyle yabancı takviyesi gerçekleştiremeden geçen Bursaspor’un, önceki 5 sezonunda ise dış transferlerinde Avrupa ve Afrika kıtalarına yöneldiği görüldü.

25 ayrı ülkenin oyuncularına şans verdi

2015/16 sezonundan itibaren 2019/20 sezonu da dâhil olmak üzere 5 yılı kapsayan süreçte Bursa kulübü, bonservis bedeli ödeyerek veya kiralık olarak kadrosuna 40 yabancı dahil etti. Bu oyuncuların 16’sı Afrika kıtasından olurken, 15’i ise Avrupa kıtasındandı. Güney Amerika’dan 8 oyuncuyu renklerine bağlayan yeşil beyazlılar, Asya’dan ise yalnızca bir oyuncu oynattı. Bu süreçte Bursaspor, toplamda 25 ayrı ülkenin oyuncularına şans verdi.

Bursaspor’da en fazla forma giyen isimler ise Senegalliler oldu. Bu süreçte toplam 7 Senegalli oyuncu, yeşil beyazlıların kadrosuna dahil edildi. Yine Afrika kıtasından 3 Nijeryalı oyuncu da Bursaspor’a gelirken; Brezilya ve Romanya doğumlu 3’er oyuncu da Bursa’da ter döktü.

5-6 yabancı transfer daha

Uzun sürenin ardından ilk kez yabancı bir oyuncuyu Bursa’ya getiren Bursaspor yönetiminin, kadroya 5-6 yabancı transferi daha gerçekleştirmesi bekleniyor.