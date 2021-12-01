Bursaspor uzatmada turladı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Maçtan dakikalar

30’uncu dakikada Kerem Şen, sağ çaprazdan ceza sahasına sarktı ve yerden sert vuruşu kalecide kaldı.

37’nci dakikada Ozan Karabacak, yaklaşık 30 metreden vurduğu top ağlarla buluştu. 0-1

40’ıncı dakikada Tim Matavz, sol kanattan yapılan ortaya çok zayıf bir kafa vuruşu yaptı ve top auta gitti.

65’inci dakikada Elton Acolatse’nin pasına ceza sahası yayında tekte vuran Massimo Bruno, kaleciyi geçemedi.

70’inci dakikada Uğur Kaan Yıldız, sağ çaprazdan kaleyi denedi. Top direğe çarparak auta gitti.

81’inci dakikada Onur Atasayar, Uğur Kaan Yıldız’ın pasında boş kaleyi topu yuvarladı. 1-1

Maçın normal süresi 1-1 tamamlandı.

93’üncü dakikada Elton Acolatse, kaleci Bekir Demircan’dan kurtardığı topu kaleye yolladı. Kırşehir defansı topun ağlarla buluşmasını engelledi.

103’üncü dakikada Elton Acolatse’nin pasında kale önünde topla buluşan Batuhan Kör, boş kaleye meşin yuvarlağı yolladı. 2-1

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kurtuluş Aslan, Anıl Küçükkaraca

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Taha Altıkardeş, Nicolas Zalazar, Uğur Kaan Yıldız, Reagy Ofosu ( Elton Acolatse dk. 46), Kerem Şen (Hasan Ayaroğlu dk. 46), Vefa Temel (Luka Capan dk. 66), Massimo Bruno (Cristobal Jorquera dk. 66), Tuğbey Akgün (Eren Güler dk. 95), Tim Matavz (Batuhan Kör dk. 76)

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Kırşehir Belediyespor: Bekir Demircan, Oğuz Özden, Fatih Çıplak, Mehmet Eksik, Mert Ilıman (Hakan Erçelik dk. 91), Can Vuralx, Zihni Temelci, Sırat Yeşilördek, Savaş Yorulmaz (Emre Pehlivan dk. 53), Ozan Karabacakx (Tugay Adamcıl dk. 72), Serhan Yeşilördek (Volkan Kılıç dk. 72)

Teknik Direktör: Mehmet Hakkı Hocaoğlu

Goller: Ozan Karabacak (dk. 37) (Kırşehir Belediyespor), Onur Atasayar (dk. 81), Batuhan Kör (dk. 103) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Sırat Yeşilördek, Oğuz Özden, Can Vural (Kırşehir Belediyespor)