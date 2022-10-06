Bursaspor’a FIFA darbesi

Haber: Süleyman Kurt

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Luka Capan tarafından kulübümüz aleyhine açılan dava kapsamında FIFA tarafından verilen karar 4 Ekim 2022 tarihinde kulübümüze tebliğ edilmiştir.”

“Söz konusu kararda kulübümüzün geçmiş dönemlerdeki ödeme prensipsizliği , borçlu olunan dosya sayılarının fazlalığı ve yakın zamanda Tim Matavz, ReagyOfosuBaah, Namık Alaskarov dosyalarında da sözleşmeyi ihlal ederek feshe sebebiyet verdiği, aynı durumun Luka Capan dosyasında da söz konusu olduğu belirtilmiştir.”

“Sürekli tekrar eden ihlaller nedeniyle FIFA kulübümüzü 2 transfer dönemi kalıcı transfer yasağı ile cezalandırmaya karar vermiştir.”

“Kulübümüz olarak itiraz süresi içerisinde bir üst mahkeme olan CAS’a (Court of ArbitrationforSport) gerekli olan itirazlar yapılarak, Bursasporumuzun tüm hakları sonuna kadar savunulacaktır.”