Bursaspor’a sahip çıkılsın

Haber: Okay Özcan

Bursasporlu Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği (BPFDD), basın toplantısı düzenledi. Dernek Başkanı Ahmet Suphi Evke ve yönetimi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bizler Bursaspor formasını gururla taşımış eski futbolcular olarak, Bursaspor'umuzun son yıllarda içinde bulunduğu durumdan dolayı üzüntülüyüz. 2009-2010 yılında Türk futbolunda adeta devrim yaparak Süper Lig şampiyonluğunu kazandığımız sezon sonrası her geçen yıl kan kaybederek devam eden kötü süreç ile geldiğimiz nokta, bizleri Bursaspor'un geleceği ile ilgili endişe ve kaygıya sevk ettiği gibi umutlarımızı da kararttı. Bizler Bursa'da doğan, Bursa'da doyan, bu güzel kentin dokusunu iliklerine kadar hisseden kentlilik bilinci gelişmiş kişileriz. Aynı zamanda şehrimize ve değerlerine aidiyet duygumuzu da en üst düzeyde yaşadığımızın bilinmesini isteriz. Biz büyük Bursaspor formasını gerek aynı dönemlerde gerekse farklı dönemlerde giymiş futbolcular olarak, şehrimizi A Milli Takım ve alt milli takımlarda temsil etmiş kişiler olduğumuz gibi futbol ve hayat konusunda da ciddi tecrübelere sahibiz.”