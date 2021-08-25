Bursaspor’da Fatih Tekke dönemi

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig’in 3. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke, yeşil beyazlı takımın başında ilk antrenmanını gerçekleştirdi ve futbolcularla kısa bir konuşma yaptı.

Jorquera ve Köz takımdan ayrı çalıştı

1 saat süren antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve düz koşularla devam etti. Dün oynanan Erzurumspor maçında görev alan futbolcular, yenileme çalışmaları yaptı. Cüneyt Köz ve Cristobal Jorquera antrenmanı takımdan ayrı düz koşularla tamamladı. Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Sabah kontrat, akşam idman

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Mustafa Er'le yol ayrımına giden Bursaspor, Er'den boşalan koltuğa Fatih Tekke'yi getirdi. Sabah saatlerinde kulüpten yapılan açıklamada: "Teknik Direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." ifadeleri kullanıldı.