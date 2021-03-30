Bursaspor’un altyapısından yetişen isimler 42 gole imza attı

Haber: Aysun Beykoz

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da genç isimlerin mücadeleleri takdir toplamaya devam ediyor. Bu sezon her iki transfer döneminde de tahtayı açamayarak kadrosunu güçlendiremeyen ve altyapısına yönelen yeşil-beyazlılar, bu durumu fırsata çevirdi.

Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde yetişen oyuncular, rakip takımların adeta korkulu rüyası haline gelirken, attıkları gollerle de Türkiye’nin gündemine oturmayı başardı. Vakıfköy’den yetişen genç futbolcularına güvenen yeşil-beyazlılar, karşılığını 42 golle aldı.

En golcü isimler Batuhan Kör ve Ali Akman

Nitekim Bursaspor’da yetişen futbolcular, bu sezon tam 42 resmi gole imza attı. Ligde 45, Türkiye Kupası’nda da 7 olmak üzere bu sezon toplam 31 müsabakada 52 kez rakip fileleri havalandıran yeşil-beyazlı takımda en golcü isimler Batuhan Kör ile Eintracht Frankfurt’a transfer olan Ali Akman oldu. Bu iki ismi 7’şer golle Burak Kapacak ve Emirhan Aydoğan takip etti.