BURSASPOR’UN BOLU KAMPI SONA ERDİ

Bursaspor’un Bolu kampı sadece 5 gün sürdü. Yeşil-beyazlılar, son çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

BURSASPOR’UN BOLU KAMPI SONA ERDİ


Haber: Aysun Beykoz

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'da kamp yaparak değerlendirmek isteyen Bursaspor, beklediği verimi alamadı. Sadece 5 gün süren kampta, Covid-19 problemi sebebiyle hazırlık maçı yapacak takım bulmakta güçlük çeken yeşil-beyazlılar, çareyi Bursa’ya dönmekte buldu. Dün sabah Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde 1 saatlik idman yapan ve taktik çalışan Bursasporlu futbolcular, öğle yemeğinin ardından Bursa’ya döndü. Yeşil-beyazlılar dün saat 16.00’da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Bandırmaspor’la karşı karşıya geldi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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