Bursaspor’un deplasman performansı dikkat çekiyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bursaspor, deplasmanda aldığı galibiyetlerle üst sıralara tırmanmaya devam ediyor.

Nitekim yeşil-beyazlı ekip, topladığı 30 puanın yarısını dış saha performansıyla elde etti.

Kazandığı 15 puanın 10’unu son 4 maçta hanesine yazdıran Bursaspor, bu kulvarda lider Giresunspor’la zirveyi paylaşıyor.

Ligde deplasmanda en çok puanı toplayan iki ekipten biri olan Bursa temsilcisi, son olarak Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Yeşil-beyazlılar, Bursa dışında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, 16 defa da kalesini gole kapatamadı.