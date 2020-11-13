Bursaspor’un en büyük zaafı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Timsah, öne geçtiği maçları kazansaydı şu an ekstra 13 puanı daha olup, 24 puanla ligin zirvesine çıkabilirdi…Bursaspor, TFF 1. Lig’de bu sezon oynadığı 9 maçta hücum performansıyla öne çıktı. 17 kez rakip fileleri havalandırarak Tuzlaspor ile birlikte ligin en golcü iki takımından biri olan yeşil beyazlılar, özellikle maçlara hızlı başlangıçlarıyla dikkat çekti. Bursaspor gollerinin yüzde 48’lik kısmını maçların ilk 20 dakikalık diliminde bulurken, bu bölümde 8 kez ağları sarstı. Yeşil beyazlılar gollerinin yüzde 66’lık kısmına da ilk yarıda ulaşarak, başlangıçlardaki başarısını gösterdi. Bursaspor, son 10 dakika ve uzatma anlarında ise gollerinin yüzde 18’ine ulaştı.

10 DAKİKADA BİR GOL YİYOR

Öte yandan Bursaspor’un savunma zafiyeti puan kayıplarına neden oldu. Şu ana dek oynadığı mücadelelerin tümü baz alındığında, her bir 10 dakikalık dilimde kalesinde gol gören yeşil beyazlılar kalesinde 16 gole engel olamadı. Dikkat çeken noktayı ise ilk ve son yarım saatlik dilimler oluşturdu. Bursaspor’un kalesinde gördüğü gollerin yüzde 32’lik dilimi ilk yarım saatte, yüzde 38’lik kısmı da son yarım saatte geldi.

7 KEZ ÖNE GEÇTİ 2 KEZ KAZANDI

Bursaspor, ligde oynadığı 9 karşılaşmanın 7’sinde ilk golü kaydederek öne geçen taraf olmasına rağmen bu mücadelelerin sadece 2’sini kazanabildi. Yeşil beyazlılar, geride kalan 5 maçta toplamda 13 puan kaybetti. Hiçbir maçta devre arasına yenik girmeyen Bursaspor, 3 kez devreyi önde kapadığı maçlardan ise 4 puan çıkarabildi. Öne geçtiği maçlarda skor üstünlüğünü koruyamayan Timsah, 9. haftayı 11 puan ile 11. sırada tamamladı.