"Bursaspor’un her kuruşuna el konmuş durumda"

Haber: Aysun Beykoz

Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, kulübün resmi YouTube hesabından kamuoyunu bilgilendirme toplantısı yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonrası Başkan Kamat, kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Kamat, şunları söyledi:

"Bu basın toplantısını daha önce yapmak istiyordum. Ama bu bilgilendirme toplantısını hep erteledim. Tepkiler aldım ama bunları hak etmedim. Her konuya vakıf olmaya çalıştık. Ama bu konuları çok dillendirirsem, Bursaspor’un rencide olacağı ve marka değerini düşüreceğimizden dolayı bunları açıklamak istemedim. Bazı yönetim kurulundan arkadaşlarım da beni tenkit etti. İnsanların doğruyu bilmesi gerektiğini söylediler. Geldiğimiz süreçte bu toplantıyı bugün yapmamız gerektiğini düşündük. Bursaspor Kulübü’nün Olağan Genel Kurulu toplantısını 22 Mayıs’ta yapma kararı aldık. Bir kulüp nasıl alınır, nasıl düzenli şekilde idare edilir ve teslim edilir herkes öğrensin. Bu sıkıntılı süreçlerde bir takım yaşadıklarımız başlıklar altına aldık. Neyin ne olduğunu herkes görsün. Ben kongre sürecinden önce şöyle bir karar almıştım. Eğer ciddi ve güçlü bir aday varsa ona destek çıkacaktım. Sonrasında böyle bir durum olmayınca aday olarak Bursaspor’a hizmet etmeye hazırım dedim. 2020-2021 sezonundan Bursaspor’a kayyum atanmasına gönlüm razı gelmedi. Biz Bursaspor sevdalısı olarak kulübü yönetmek için aday olduk. Bir takım toplantı ve görüşmeler yapıldı. Biz kimsenin önüne geçip de aday olmadık. Kulüp kayyuma kalsın istemedik. Tek aday olarak göreve geldik. O gün aday olduğumuz zaman kulübün ciddi anlamda finansal, sportif ve hukuki problemi olduğunu biliyorduk. Göreve geldiğimiz gün, 1 Eylül 2020 tarihinde çok olumsuz bir hava ile karşılaştık. Mali ve hukuk işlerinden sorumlu departmanların kapısına kilit vurulmuştu. Biz Bursaspor’u bir yere getireceksek o kulüp bu şekilde teslim alınabilir mi? Ben de bu şartlarda görevi teslim almam dedim ve almadım. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı ve Mesut Mestan, ertesi gün Divan Kurulu heyeti dahil bana telefon açtılar, hepimiz orada olacağız diye. ‘Kaos olmasın. Bir hata vardı. O hatayı da düzelttik’ dediler. Ben de geldim mazbatayı teslim aldım. Hemen incelemeler yaptık. Bu incelemelerde mali işlerden sorumlu arkadaş 20 Ağustos’ta görevi bırakmış. Yani kongreden 10 gün önce görevi bırakıp tutanakları teslim etmişler. Tazminatlarını sonuna kadar almışlar. Maaş alacaklarını da almışlar. Hukuktan sorumlu arkadaşımız da 20 Ağustos’ta görevi bırakıp alacaklarını almış. Sadece onlar mı burada çalışıyor? Nerede hak hukuk adalet? Yok. 10 günlük sürede de görev yapmışlar. Ahlaki mi? Değil. Benim söylediğim her şey doğrudur. Kimin rahatsızlığı varsa istediği şekilde şikayet edebilirler. İstediği gibi de incelesin. Bir tek hata göremezler.”

“Bursaspor Tesisleri’nde her yer bakımsızdı”

“Tesislerin kapısında girdiğiniz zaman, bayrak yırtık, her yer dökük, mutfakta çay ocağı çalışmıyor, otobüs kahve makinesine haciz konulmuş. Bursaspor Tesisleri’nin, saunası, havuzu, her yeri bakımsız. Havuzdan ağaç çıkmış arkadaşlar. Dış cepheyi boyatmak 30 bin TL. Bu kadar mı bütçe ayrılmadı buraya. Biz kaldırımları boyadık. Bütün sahalarda yabani otlar çıkmış. Tesislerin demirleri yıkılıyordu. Futbolcular antrenmanda üstlerine düşecekti demirler. Düzelttik bunları. İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri burası. İsmine değer gösterin bari. Mutfakta ocak yanmıyordu. Biz 20 yaş ortalama ile maçlara çıktık. Çocukların ayakları titriyordu. Biz takımın ahengi için neler neler yaptık. Biraz duygulandım şu anda. Çocuklarla görüşmeler yaptık ama şöyle konular geldi. Ligin başlamasına 10 gün kalmış, bu takımı nasıl hazırlayacaksınız dediler bana. Hiç hazırlık maçı yapamadık. Futbolcular bunu soruyor. Kamp yapmak istiyor, hazırlık maçı yapmak istiyor Adana Demirspor ve Giresunspor maçlarında öne geçmemize rağmen mağlup olduk. Çünkü kondisyonumuzu 90 dakikaya yayamadık. Biz futbolcuların lisanslarını maçtan kısa süre önce çıkarttık. İlk maça çıkmak için uğraş verdik. Bursaspor bu haldeydi."

“Hayatımızı ortaya koyduk. Sağlığımızı bozduk”

“Primlerle ilgili herhalde bu sezon TFF 1. Lig’de Bursaspor kadar prim ödendiğini duymadım. Diğer kulüplerin 2 katında prim verdik. Son içerdeki Akhisarspor maçına kadar ki tüm primleri ödedik. Bugün de hem o maçın hem de Ankaraspor maçının primlerini yatırdık. Bunları da çocuklara söyledim. Gecikmeler, temlikler, hacizler, blokeler için. 4 milyon 200 bin TL prim ödedik. Bir tek maçın primi eksik değildir. Şimdi bankalar üstümüze gelecek, siz prim ödemişsinizdir diye. Biz bu kadar prim ödememize rağmen bize laf söyleniyor. Ben Bursa’da bu işi çözen varsa gelsin söylesin. Hayatımızı ortaya koyduk. Sağlığımızı bozduk. Gece gündüz uğraşıyoruz. Başka hesaplarda olan insanlar var bilemem. Sosyal medyayı takip etmiyorum. Biz görevimizi iyi yapıp, teslim edeceğiz. Oyuncular da bazı konularda demoralize olabiliyorlar. Başka kulüplerden teklif alabiliyorlar. Antalya’da otelde bakıyorum, futbolcularımızla muhabbet eden insanlar oluyor. Böyle ahlaksızca durum olabilir mi? Kamp yaptığımız yere geliyorsunuz, bizim oyuncumuzla görüşme yapıp, aklını çeliyorsunuz. Planlama yapıyorlar. Yaşı belli duruma gelmiş futbolcular var onlar karar verebilirler ama genç oyuncularımızın aklını karıştırırsınız ve bu da sahaya yansır.”

“Futbolcular özür diledi, istek dışı imza atmışlar”

“Haciz memurları ile biz boğuştuk. Hesaplara blokeler koymuşlar. 70-75 günden beri bunları düzene koymak için uğraşıyoruz. Ama başarılı olamadık. Futbolcuların da haklı tarafları var. Bir eksiklerimiz oldu. Hatamız varsa da kabul ederim. Bu kadar da objektifim. Ama çocukların yaptığı açıklamada bazı cümle hataları var. Çocuklarla konuştum. Ne oluyor dedim. Kendileri de kabul ettiler. Özür dilediler. Nasıl böyle bir işin içinde olduk dediler. İmzaların da istek dışı atıldığı, takım arkadaşlığından dolayı dediler. Birileri bir şeyler yazmış, futbolcuların önüne getirmiş, bunları imzalayın demişler. Dışarıdan düşmanlar mı var? Hayırdır. Geçen sezon da Bursaspor’a mı düşmanlık ettiler? 89 milyon TL’lik bütçe ile Süper Lig’e çıkılamamış” diye sözlerini tamamladı.