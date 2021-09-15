Bursaspor’un rakibi Samsunspor

Bursaspor, TFF 1. Lig’in 5. haftasında Bursaspor, taraftarı önünde Yılport Samsunspor’u ağırlayacak. Bitci Timsah Park Stadı’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak. İki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği mücadeleyi hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz'in yardımcılıklarını Mehmet Kapluhan ve Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Efe Tanrıverdi olacak. Ligin piyasa değeri bakımında en güçlü ekibi olan Bursaspor, 4 haftada yalnızca 1 puan toplarken, güçlü bir kadro yapısına sahip olan Samsunspor ise 3 maça çıktı ve hanesine 6 puan yazdırdı.

Bursaspor PFDK sevk edildi

Bursaspor, deplasmanda oynadığı Altınordu maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Bursaspor, deplasmanda oynadığı Altınordu maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu maçı karşılaşması sonrası PFDK'ya sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bursaspor Kulübü'nün 12.09.2021 tarihinde oynanan Altınordu-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" sebebiyle Futbol Disiplin Talimatının 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü antrenörü Volkan Kürşat Bekiroğlu'nun aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" yüzünden Futbol Disiplin Talimatının 36. maddesi uyarınca 13.09.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.