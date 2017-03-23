Haber: Esra Öztürk

Tüm kategorilerde toplamda 140 kişinin katıldığı yarışmalarda; Büyük Erkekler kategorisinde; İzmir Atıcılık İhtisas Kulübü'nden Fuat Çakar müsabakayı lider olarak tamamladı. Çakar'ı, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nden Erol Hakan Yılmaz ve İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü'nden Murat Uğur takip etti.

Genç Erkekler kategorisinde ise Bilgin Atıcılık Spor Kulübü imzası vardı. Kulüp oyuncusu Onur Atak altın madalya kazandı. Yine Bilgin Atıcılık Spor Kulübü'nden Ali Çeler ikinci, Kemal Madencioğlu ise üçüncü oldu.

Veteran Erkekler kategorisinde(60 yaş ve üzeri) Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık'tan Ahmet Işıktan grubunu birinci sırada tamamladı. Işıktan'ı Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık'tan Kadir Bilek ve Çukurova Avcılık Atıcılık Spor Kulübü'nden Salim Canoğulları takip etti.

Büyük Bayanlar kategorisinde Bilgin Atıcılık Spor Kulübü'nden Nur Banu Özpak en yüksek puanı topladı. Özpak'ı, Bursa Merkez Avcılık Atıcılık'tan Duygu Tüzün ve İzmir Avcılık İhtisas Kulübü'nden İzel Aydın takip etti.

Genç Bayanlar kategorisinde Bilgin Atıcılık Spor Kulübü'nden Deniz Üstündağ'ın en yüksek puanı aldığı müsabakalarda, Üstündağ'ı, Bolu Belediye Spor Kulübü'nden Büşranur Çakıroğlu ve Bilgin Avcılık Atıcılık Spor Kulübü'nden Özlem Nur Yıldırım takip etti.

Yıldız Erkeklerde Bilgin Atıcılık Spor Kulübü'nden Mustafa Küçükdemirkesen, Yıldız Bayanlarda ise Bursa Merkez Avcılık Atıcılık'tan Sena Can birinci sırada yer aldı. Yıldız bayanlarda Bilgin Atıcılık Spor Kulübü'nden Tuba Ercan'da gümüş madalyanın sahibi oldu.