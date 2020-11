Bütçe TBMM’nden Geçti

Haber: Ceylan Beykoz

Bakan Kasapoğlu, bakanlığının 2021 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Daha yapıcı bir istişare ortamının olmasını temenni ederek, her türlü görüşe açık olduklarını belirten Bakan Kasapoğlu, geçen yıl yapılan bütçe görüşmelerinde milletvekillerine yaptığı daveti hatırlatarak, şöyle konuştu: "Geçen yıl özellikle sizleri davet ettim. Gençlik merkezlerimizi, gençlik kamplarımızı, yurtlarımızı, salonlarımızı, dünyaya meydan okuyan tesis altyapımızı görmeniz için sizlere davette bulundum. AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili dostlarımızla zaman zaman tesislerimizde bir araya geldik ama maalesef muhalefetten hiçbir vekilimizi ağırlamak mümkün olmadı. Ben davetimi yineliyorum. Mutsuz gördüğünüz, karamsar tablo çizdiğiniz gençlerimizle birlikte konuşalım. Gençlik merkezleriyle yurtlarla ilgili görüşlerini konuşalım. Biz gençlerimizin arkasındayız. Gençlerimizle aramıza kimseyi de sokma niyetimiz yok. Gençlerimiz bizim en büyük varlığımız. İyi niyetli, derdi bu ülkenin yarınları olan herkesle gençlerimiz adına çalışmaya, katkılarını almaya hazırız. Davetimi yineliyorum." Çalışma felsefelerinde, "durmak" olmadığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Maalesef bu karamsarlık tablosuna katılmadığımı ifade etmek istiyorum. Hiçbir şekilde moralimizi bozmadan, inancımızı koruyarak, gayretle aşkla bu ülke için çalışacağız. Bu ülkenin gençleri için, sporcuları ve aydınlık yarınları için bugüne kadar hiçbir engelin, bariyerin moralimizi bozmadığı gibi çalışacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye'de son 18 yılda birçok devrimin yaşandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Ekonomide devrim yaşadık. Türk lirasının altı sıfır öncesi halini de biliyoruz. Türkiye'nin 1980'li, 1990'lı yıllarını çok iyi hatırlıyoruz, biliyoruz. Gençlerin umutsuzluğundan, ayrıştırılmasından bahsedildi. Ben, ikna odalarını biliyorum, sizler de iyi biliyorsunuz. Kızlarımızın başörtüsüyle ilgili çektikleri çileleri, gidemedikleri okulları, giremedikleri dersleri ve mezuniyetlerini biliyoruz. Peruklu süreçleri biliyoruz. Eşinin başörtüsünden dolayı, doçentliği, doktorası engellenen akademisyenleri biliyoruz. Bürokrasiden atılanları, pek çok alanda ayrıştırmayı siz de çok iyi biliyorsunuz. Şunu taahhüt ediyoruz ki bu karanlık tabloyu bu ülkeye tekrar yaşatmamak adına bu konuda samimiyeti, gayreti olan herkesle çalışmaya devam edeceğiz." Gençler arasında hiçbir ayrım yapmadıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, yurtların son 18 yılda geldiği noktayı anlatarak, şunları kaydetti: "Yurtlar bu ülkenin en büyük vizyon projelerinden birisidir. Hükümetimizin ve bakanlığımızın kredi ve burs vizyonu çok geniş. Her yıl amacımız bu çıtayı yükseltmek, burslardaki oranı artırmak ve daha çok gencimize ulaştırmak. Kredilerin, gençlerimiz işe başlayana kadar geri ödemesi olmuyor. Devrimlerden bahsettik, ülkemizin 2002 sonrası gerçekleleşen tesisleşme yatırımları başka bir devrim ortaya koydu. Elimizdeki, datalar, görseller her biri buna şahitlik eder. Önümüzdeki dönemde bunları daha verimli kullanma yolunda çalışmamız var. Sporu tabana yayma konusunda çalışmalarımız var." Gençleri, sporcuları destekleme adına çalıştıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bizim amacımız hizmet yarışı, makamlar, mevkiler geçicici. Önemli olan bu yarışta, bir sonraki arkadaşımıza bu bayrağı daha güzel şekilde teslim etmek. Amacımız bu ülkenin yarınları. Bu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Onlar da inanıyoruz ki donanımları, inançları, heyecanlarıyla bunu daha yukarılara taşıyacaklar" diye konuştu. "Amacımız onların, yarınların Türkiyesi'nde daha donanımlı, bu rekabetçi dünyada daha güçlü yetişmelerini sağlamak" diyen Kasapoğlu, "Sorunlar var mı? Elbette var. Bunları gidermek de bizim vazifemiz. Değişen, dönüşen bir dünya. Her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Hem gençlik hem de spor dinamik bir alan. Dolayısıyla bunlarla ilgili yeni stratejileri üretmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020, 13:59