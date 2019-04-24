Büyük Derbi Pazar Günü

Haber: Gönül Olutürk

Amatör Ligde baraj maçı öncesi son maçlar önceki gün oynandı. Göynük Belediyespor’un hükmen galibiyetle kapattığı haftada Geredespor, E.İ.Kızıkspor’u 4-0 yenerek ligi rakibiyle aynı puanda tamamladı. Böylece Geredespor baraj maçında Göynük Belediyespor’un rakibi oldu. olacak. Günün diğer maçında Kıbrıscıkspor, Özel İdare’yi 6-3 yenerek sezonu tamamladı.

Baraj Maçı Bolu Atatürk Stadı’nda

Yeniçağaspor’un küme düşmesi sonrası ilimizi 2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan takım 28 Nisan Pazar günü saat 14.00’te Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan maçtan sonra belli