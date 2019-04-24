Büyük Derbi Pazar Günü

Bolu’yu yeni sezonda Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan takım hafta sonunda oynanacak olan Göynük Belediyespor-Geredespor maçı sonrası belli olacak.

Büyük Derbi Pazar Günü

Haber: Gönül Olutürk

Amatör Ligde baraj maçı öncesi son maçlar önceki gün oynandı. Göynük Belediyespor’un hükmen galibiyetle kapattığı haftada Geredespor, E.İ.Kızıkspor’u 4-0 yenerek ligi rakibiyle aynı puanda tamamladı. Böylece Geredespor baraj maçında Göynük Belediyespor’un rakibi oldu. olacak. Günün diğer maçında Kıbrıscıkspor, Özel İdare’yi 6-3 yenerek sezonu tamamladı.

Baraj Maçı Bolu Atatürk Stadı’nda

Yeniçağaspor’un küme düşmesi sonrası ilimizi 2019-2020 sezonunda Bölgesel Amatör Ligde temsil edecek olan takım 28 Nisan Pazar günü saat 14.00’te Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan maçtan sonra belli

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
14 Burda müdürü koltuğu devretti
14 Burda müdürü koltuğu devretti
  1. Bolu

banner129