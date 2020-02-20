Büyük Derbiye Akıyorlar

Haber: Ceylan Beykoz

Büyük ihtimalle BAL Ligi Baraj maçı oynayacak takımı belirleyecek olan Yeniçağaspor-Geredespor mücadelesi 23 Şubat Pazar günü saat 15.00’te Karaçayır Sentetik Sahada oynanacak. Bu önemli maça 2 takım taraftarları da organizasyon düzenleyeceğini açıkladı.

Geredespor Cephesi

Geredesporlu taraftarlar organizasyonla ilgili olarak, “Biz bitti demeden bitmez. Pazar günü işi gücü bırakıyoruz Bolu’ya GEREDESPOR’umuzu desteklemeye gidiyoruz...

GEREDESPOR’umuz – Yeniçağaspor

Yer: Bolu Karaçayır Sentetik Saha

Tarih: 23.02.2020 Pazar Saat 15:00

Bu önemli karşılama için saat 13:00’dan itibaren Cumhuriyet Meydanı’ndan ücretsiz araçlar hareket edecektir...” ifadelerini kullandı.

Yeniçağaspor Cephesi

Yeniçağasporlu taraftarlarda yaptıkları açıklamada,”Pazar günü saat 15.00’te Geredespor ile karşılaşacak olan Yeniçağaspor’umuza sahip çık Yeniçağalı ! Saat 13.30’dan itibaren kulüp binası önünden araçlar kaldırılacaktır. 2015 yılı play-offlarında Geredespor ile 1-1 berabere kalarak ikili averaj avantajı ile tarihimizde ilk kez BAL Ligi’ne yükseldiğimiz maçtan bir kare. HAYDİ YENİÇAĞALILAR PAZAR GÜNÜ HEP BERABER TARİHİMİZE BİR ZAFER DAHA EKLEYELİM” ifadeleri kullanıldı