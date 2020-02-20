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Büyük Derbiye Akıyorlar

Pazar günü Bolu’da oynanacak 1.Amatör Lig Play-Off mücadelesi olan Yeniçağaspor-Geredespor maçı için her iki takım taraftarları da organizasyon düzenliyor.

Büyük Derbiye Akıyorlar

Haber: Ceylan Beykoz

Büyük ihtimalle BAL Ligi Baraj maçı oynayacak takımı belirleyecek olan Yeniçağaspor-Geredespor mücadelesi 23 Şubat Pazar günü saat 15.00’te Karaçayır Sentetik Sahada oynanacak. Bu önemli maça 2 takım taraftarları da organizasyon düzenleyeceğini açıkladı.

Geredespor Cephesi

Geredesporlu taraftarlar organizasyonla ilgili olarak, “Biz bitti demeden bitmez. Pazar günü işi gücü bırakıyoruz Bolu’ya GEREDESPOR’umuzu desteklemeye gidiyoruz...

GEREDESPOR’umuz – Yeniçağaspor

Yer: Bolu Karaçayır Sentetik Saha

Tarih: 23.02.2020 Pazar Saat 15:00

Bu önemli karşılama için saat 13:00’dan itibaren Cumhuriyet Meydanı’ndan ücretsiz araçlar hareket edecektir...” ifadelerini kullandı.

Yeniçağaspor Cephesi

Yeniçağasporlu taraftarlarda yaptıkları açıklamada,”Pazar günü saat 15.00’te Geredespor ile karşılaşacak olan Yeniçağaspor’umuza sahip çık Yeniçağalı ! Saat 13.30’dan itibaren kulüp binası önünden araçlar kaldırılacaktır. 2015 yılı play-offlarında Geredespor ile 1-1 berabere kalarak ikili averaj avantajı ile tarihimizde ilk kez BAL Ligi’ne yükseldiğimiz maçtan bir kare. HAYDİ YENİÇAĞALILAR PAZAR GÜNÜ HEP BERABER TARİHİMİZE BİR ZAFER DAHA EKLEYELİM” ifadeleri kullanıldı

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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