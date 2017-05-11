Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12’inci Veteranlar Futbol Turnuvası A grubunda heyecan hızla devam ediyor. Grupta 6.hafta karşılaşmaları geride kalırken, hala daha çeyrek finale çıkacak takımlar netleşmedi. Yarışın son maça kadar devam ettiği A grubunda Jotun Hisarspor BESK Elvan İnşaat ile karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmada eksik oyuncuları bulunan BESK Elvan İnşaat karşısında etkili başlayan Jotun Hisarspor ilk dakikadan itibaren rakip kaleye oyunu yıkmayı başardı. Jotun Hisarspor’un tehlikeli atakları karşısında iyi savunma yapan BESK Elvan İnşaat rakip kalede kontra ataklarla gol aradı. Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı ve devre 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Jotun Hisarspor gol yollarındaki şanssızlığını yenemedi. Fakat karşılaşmanın 43.dakikasında BESK Elvan İnşaat kalecisi öyle bir hata yaptı ki adeta üç puanı Jotun Hisarspor’a hediye etti. Savunmanın geri pasında BESK Elvan İnşaat kalecisi Cem topu ayağının altından kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Jotun Hisarspor bu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Jotun Hisarspor puanını 9’a çıkardı ve çeyrek final şansını son maça bıraktı. BESK Elvan İnşaat ise 9 puanla 3’üncü sırada yer aldı.