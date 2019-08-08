Büyük Heyecan Başlıyor

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos Cuma günü Giresunspor - Menemen Spor maçıyla başlayacak.

Büyük Heyecan Başlıyor

Haber: Aysun Beykoz

18 takımın yer alacağı TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alan takımlar Süper Lig'de doğrudan çıkacak. Süper Lig'e çıkacak 3. takım ise ligi 3., 4., 5. ve 6. sırada bitiren takımların kendi aralarında oynayacakları play off maçları sonrasında belli olacak.

TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?

2019-2020 sezonunda TFF 1. Lig maçları beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. TFF 1. Lig maçları şifresiz olarak yayınlanmayacak.

TFF 1. Lig'de hangi takımlar yer alıyor?

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda mücadele edecek 18 takım şöyle: Adana Demirspor, Adanaspor, Akhisarspor, Altay, Altınordu, Balıkesirspor, Boluspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Eskişehirspor, Fatih Karagümrük, Giresunspor, Hatayspor, İstanbulspor, Keçiörengücü, Menemen Spor, Osmanlıspor, Ümraniyespor.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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