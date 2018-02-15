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15 Şubat 2018 Perşembe
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    • Büyük İbrahim hayatını kaybetti

    Boluspor’un 1972-1983 yılları arasında Boluspor forması giyen Büyük İbrahim lakaplı, İbrahim Sarıkaya hayatını kaybetti.

    14 Şubat 2018 Çarşamba 13:34
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    Büyük İbrahim hayatını kaybetti

    Haber: Semih Baykal

    Kulüpten Sarıkaya'nın vefatı nedeniyle yapılan açıklamada  "Cenazesi, 15 Şubat Perşembe günü Gebze Mudarlı Köyü Camii'nde, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Mudarlı Köyü Mezarlığına defnedilecektir. Merhum İbrahim Sarıkaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

    İBRAHİM SARIKAYA HAKKINDA

    1950 doğumlu olan Büyük İbrahim 10 sezon Boluspor forması giydi. Kırmızı beyazlı forma ile tam 295 maça çıkan İbrahim Sarıkaya 11 gol attı. 25 bin184 dakika süre alan Sarıkaya, Boluspor'un Süper ligde olduğu yıllarda kırmızı beyazlı ekibin en önemli oyuncularındandı. Rahmetli Sarıkaya Rıdvan Ertani (356 maç), rahmetli Çetiner Erdoğan'dan (347 maç) sonra Boluspor'un en fazla formasını giyen isimdi.

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