Büyük Satranç Ailesine Katılmak İster Misiniz?

Haber: Gönül Olutürk

Yapılan açıklamaya göre Hakem olmak için aday hakem kursu ve hakemlikte terfi için gelişim semineri Mayıs ayı içerisinde yeterli başvuru olunca açılacak. Kurs için alt sınırın 15 kişi olduğu vurgulandı. 3 gün sürecek kursun Cuma, Cumartesi ve Pazar olarak planlandığı açıklandı. 1. Kademe Antrenörlük kursu 10 gün sürecek. Hafta içi akşam saat 18:00-22:00 arası, hafta sonu ise 09:00-22:00 arası olmak üzere planlanacak kurs için gerekli şartları inceledikten sonra katılmak istediğiniz kurs için ön kayıt yaptırmak üzere akiates@gmail.com adresine mail atılması yeterli olacak.