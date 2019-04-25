Büyük Satranç Ailesine Katılmak İster Misiniz?

Bolu Satranç İl Temsilciliği’nden alınan bilgiye göre ilimizde Mayıs ayında hakemlik kursu ve terfi gelişim semineri düzenlenecek.

Büyük Satranç Ailesine Katılmak İster Misiniz?

Haber: Gönül Olutürk

 Yapılan açıklamaya göre Hakem olmak için aday hakem kursu ve hakemlikte terfi için gelişim semineri  Mayıs ayı içerisinde yeterli başvuru olunca açılacak. Kurs için alt sınırın 15 kişi olduğu vurgulandı.  3 gün sürecek kursun Cuma, Cumartesi ve Pazar olarak planlandığı açıklandı. 1. Kademe Antrenörlük kursu 10 gün sürecek. Hafta içi akşam saat 18:00-22:00 arası, hafta sonu ise 09:00-22:00 arası olmak üzere planlanacak kurs için gerekli şartları inceledikten sonra katılmak istediğiniz kurs için ön kayıt yaptırmak üzere akiates@gmail.com adresine mail atılması yeterli olacak.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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