Haber: Semih BAYKAL

13-15 Ekim tarihlerinde Bolu’da gerçekleşen şampiyonada Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi 2 büyük takımın sporcuları da ter döktü. Müsabakalarda Bolulu sporcular da ter döktü. Müsabakalarda İstanbul Erokspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Sancaktepe Belediye, İzmir BŞB, Kayseri Kocasinan Belediye, Kocaeli Kağıtspor, Kütahya Seramik, Manisa Akka Okulları, Mardin Margen., Manisa BŞB, Yalova Belediye, Zonguldak Özel İdare, Adana Çukurova Üniversitesi, Amasya Çalık Yedaş, Amasya Gençlikspor, Ankara BŞB, Antalyaspor, 1965 Batman Belediye, Bolu, Bursaspor, Çorum Belediye, Çorum Gençlik, Denizli Tan Halk Oyunları, Elazığ Gençlik Spor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, İstanbul DSİ Spor, Çankaya Üniversitesi, Denizlispor, Pamukkale Belediye, Bursa VMT, Etimesgut Belediye, Ankara Masa-Der, Ispartes, Beyoğluspor, İstanbul BŞB, Pendik Belediye, Kütahya Gençlik Spor, Malatya BŞB, Muğla BŞB, Sivas Anadolu Gençlik, Çerkezköyspor, Trabzonspor, Yalova Belediye, Yalova Gençlik Hizmetleri ve Zonguldak Özel İdare takımları mücadele etti.