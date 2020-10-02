Büyüksün Orlando Mosquera

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz yıl devre arasında Beypiliç Boluspor’a gelen Panama Milli Takımı kalecisi Orlando Mosquera takımı yaptığı başarılı kurtarışlarla ligde tutan adam olmuştu. Performansı ile Süper Lig devlerinin ve 1.lig takımlarının dikkatini çeken başarılı file bekçisi bu sezonda da ilk 3 haftadaki performansı ile taraftarların gönlünü kazandı. Saha içinde mükemmel işler yapan yıldız kaleci saha dışında da Boluspor’a katkı sağlamaya devam ediyor. Yaptığı müthiş kampanya ile önemli gelir elde eden temsilcimizin lisanslı ürünlerini satan BSTORE mağazasını ziyaret eden dev kaleci alışveriş yaparak kulübe katkı sağladı. Bu davranış camianın takdirini aldı.