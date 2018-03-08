Haber: Esra Öztürk

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, "Bugün evimizde oyun temposunu değerlendiriyoruz. Çabuk oynuyoruz. İyi pas yapıyoruz ama çabuk gol yiyiyoruz. Ne hikmetse ne ben ne de benden önceki arkadaşlar çare bulamadık. Hem oyunun başında hem 2 yarının başında hevesimizi kıran 2 tane gol yedik. Dolayısıyla bunları temizlemek, çıkarmak zor oluyor. Geriye düştüğümüz maçta kırılgan oynuyoruz. Geriye düştüğümüz maçı çeviremedik. Oyuncu eksikliğimiz olduğunu söyleyebilirim. 3-4 oyuncumuz eksik. Bu maçı kaybettik. Pazar günü Adana maçı var. O maça hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.