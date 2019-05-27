Cadde 14 İftarda Buluştu

Haber: Aysun Beykoz

İftar yemeği sonrasında açıklama yapan Boluspor taraftar gruplarından Cadde 14 Grup Başkanı Fatih Altundal, başarısız geçen sezonun ardından bir arada olmanın önemine değinerek, “Kötü bir sezon geçirdik. Çoğu arkadaşımızı bir arada göremedik. Mübarek Ramazan ayında Yarenler taraftar grubumuzla birlikte bir iftar yapalım dedik. Sağ olsun onlar da geldi. Pazar günü de onlar yapacak, onların iftarına da biz katılacağız. Güzel oldu, Boluspor taraftarı her zaman her şeyi layıkıyla yapıyor” dedi.