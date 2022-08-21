Çağlar Şahin Akbaba farkı önledi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Maçın ikinci yarısında sahada 10 kişi kalmasına rağmen Boluspor’un, kurduğu baskıya kontra ataklarla cevap veren ve birçok net pozisyon yakalayan Başkent ekibine geçit vermeyen Çağlar Şahin Akbaba günün öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Gençlerbirliği’nin kalemize çektiği 12 şuttan 7'sinde kaleyi tutturmayı başarırken, Boluspor 8 şuttan sadece ikisinde isabet buldu.

Çağlar Şahin ilk tercih olacak

İkinci maçta da kalemizi koruyan Çağlar Şahin Akbaba Selmani'den devraldığı kalede teknik heyetin yine gelecek haftalarda tercihi olacak gibi görünüyor. Çağlar Şahin Akbaba ligin ilk maçında kalesini gole kapatmış, 3 puanda önemli bir pay sahibi olmuştu.