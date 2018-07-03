Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda heyecan aralıksız devam ediyor. A grubunda 5’inci hafta Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Grubun iddialı ekiplerinden Çağsu Hastanesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile karşı karşıya geldi. Grup maçlarında son haftalara girilirken puan kaybı yaşamak istemeyen iki takımda mücadeleye kontrollü başladı. Karşılaşmanın 10.dakikasından sonra rakip kalede daha etkili olmaya başlayan Çağsu Hastanesi iki gol birden buldu. Mücadeleyi bırakmayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü takımı ise ilk yarı bitmeden bir gol bularak devreyi 2-1 kapattı ve ikinci yarı öncesi moral buldu. İkinci yarıda rakip kalede baskı kuran Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü aradığı golü bulmakta zorlanınca kontra ataklarla etkili olan Çağsu Hastanesi bir anda farkı açtı. İkinci yarıda tam 6 gol birden bulan Çağsu Hastanesi sahadan 8-2 galip ayrılarak puanını 12’ye çıkardı ve averajla Eniştenin Yeri takımını bir sıra alta alarak 2.sıraya yerleşti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü takımı ise 3 puanla 5.sırada kaldı.