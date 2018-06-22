HABER:Kasım Şahin

Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubu ikinci hafta maçları Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan 4 maçla geride kaldı. İlk haftayı kayıpsız geçen ve turnuvanın favori takımları arasında gösterilen Çağsu Hastanesi, grubun zayıf takımlarından Çıtırland-Güzelsur İnşaat ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren rakip kalede etkili olmaya başlayan Çağsu Hastanesi golcü oyuncusu Erdoğan’ın da katkısıyla devreyi 5-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Çağsu Hastanesi adeta rakibine gol oldu yağdı ve sahadan 11-2 gibi farklı bir skorla galip ayrılarak puanını 6’ya çıkardı. Bu skorun ardından Çağsu Hastanesi averajla ikinci sıraya yerleşirken, Çıtırland-Güzelsur İnşaat ise son sırada kaldı.