Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası heyecanı başladı. A grubunun iddialı ekiplerinden Çağsu Hastanesi ilk maçta Sem-Mak ile karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iddialı olduğunu göstermek isteyen Çağsu Hastanesi ilk dakikadan itibaren rakip kalede etkili olmaya başladı. Dakikalar 12’yi gösterirken sahneye çıkan golcü oyuncu Erdoğan takımını öne geçiren golü kaydetti. Golden sonra rakip kalede etkili olmaya devam eden Çağsu Hastanesi Özgür’ün ayağından bir gol daha buldu ve devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıya da golle başlayan Çağsu Hastanesi golcüsü Erdoğan’ın kaydettiği golle skoru 3-0’a getirdi. 3-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Sem-Mak aradığı golü Coşkun’la buldu ve farkı 2’ye indirdi. Daha çok kontra ataklarla rakip kaleyi yoklayan Çağsu Hastanesi Seyfullah’ın attığı güzel golle skoru 4-1’e getirdi. İki takımında puan yada puanlar için savaştığı mücadelede maçtan son dakikaya kadar kopmayan Sem-Mak Coşkun’la bir gol daha buldu. Karşılaşmada son sözü ise yine Çağsu Hastanesinden Erdoğan söyledi. Karşılaşmanın son dakikalarında bir gol daha kaydetti ve skoru belirledi. Çağsu Hastanesi sahadan 5-2 galip ayrılarak turnuvaya üç puanla başladı.