Haber: Aysun Beykoz

İlk altı maçından galibiyetle ayrılarak turnuvada gözünü finale diken ve Pazartesi akşamı oynanan maçlarda bay geçen Özel Çağsu Hastanesi turnuvanın sekizinci haftasında Cengizay İnşaat ile karşılaştı. Etkili forvet Erdoğan’ın attığı golle 1-0 öne geçen Çağsu ilk yarının son dakikalarında kalesinde gördüğü iki gole engel olamadı. Cengizay İnşaat adına ard arda iki gol atan Volkan takımını 2-1 öne geçirdi.

Soyunma odasından 2-1’lik skorla geride sahaya çıkan Özel Çağsu Hastanesi birçok gol pozisyonuna girse de rakibine üstünlük sağlayamadı. İkinci yarının kilidini Özel Çağsu Hastanesi adına açan Bahadır skoru eşitleyen golü attı ve iki takımda attıkları iki golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Özel Çağsu Hastanesi bu skorla namağlup ünvanını korusa da turnuvadaki ilk beraberliğini almış oldu.