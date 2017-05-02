Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz yılın finalisti Özel Çağsu Hastanesi turnuvada oynadığı ilk dört maçta farklı skorlarla sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvaya güzel bir başlangıç yapmıştı. Beşinci maçta turnuvanın güçlü ekiplerinden Kale Yapı ile karşılaşan Özel Çağsu Hastanesi kontrollü başladığı maçta birçok pozisyona girmesine rağmen golü bulamadı. Özellikle sol kanattan gelen Kale Yapı’nın ataklarına da engel olamayan Özel Çağsu Hastanesi maçın 20. Dakikasında kalesinde golü gördü ve Kale Yapı 1-0 öne geçti. Golün şokunu erken atlatan Özel Çağsu Hastanesi santradan geliştirdiği atakta Erdoğan ile çok klas bir gole imza atarak skoru eşitledi ve durum 1-1 oldu. Golden sonra karşılıklı ataklarla geçen maçta 26. Dakikada Kale Yapı organize geldiği atakta bir gol daha buldu ve skor 2-1 oldu. Geriye düşmesine rağmen oyun kontrolünü bırakmayan Özel Çağsu Hastanesi’nin ilk yarının son dakikasında geliştirdiği atakta, Bilal kaleye muhteşem bir şut gönderdi ve skoru eşitleyen golü attı ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci yarısı oldukça sert geçen maç uzun bir süre karşılıklı ataklarla geçti. Maçın 44. Dakikasında Erol Özel Çağsu Hastanesi adına muhteşem bir gole imza atarak eşitliği bozdu ve skor 3-2 oldu. Golden sonra oyun kontrolünü iyice eline alan ve rakibi üzerinde baskı kuran Özel Çağsu Hastanesi son dakikalarda etkili forvet Bahadır ile muhteşem bir gole daha imza attı ve skoru 4-2’ye getirdi. Maçta başka gol olmadı ve ilk yarısı oldukça zor geçen maçta Özel Çağsu Hastanesi etkili ayaklarıyla bulduğu gollerle 4-2’lik skorla galip gelen taraf oldu.

Maç sonunda Özel Çağsu Hastanesi futbolcuları soyunma odasında Bahadır’ın doğum gününü ve galibiyeti kutlayarak zorlu maç sonunda alınan galibiyeti Bahadır’a armağan etti.