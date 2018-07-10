Haber: Kasım Şahin

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda grup maçlarında son haftalara gelindi. A grubunun son haftasında çeyrek finale çıkmayı garantileyen Eniştenin Yeri ile Çağsu Hastanesi karşı karşıya geldi. Sıralamayı değiştirecek olan karşılaşmaya etkili başlayan Çağsu Hastanesi rakip kalede geliştirdiği tehlikeli atakların sonucunda ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda da hem oyun hem de skor üstünlüğünü koruyan Çağsu Hastanesi sahadan 5-1 galip ayrılarak averajla ikinci sıraya yükseldi. 7’inci hafta maçları öncesi ikinci sırada bulunan Eniştenin Yeri ise 4’üncü sırada kaldı ve çeyrek finalde diğer grupta liderliği garantileyen Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin takımının rakibi oldu.