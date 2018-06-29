HABER:Semih Baykal

Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubunda oynanan 4 karşılaşma ile heyecan sürdü. Karaçayır Spor Tesislerinde saat 20:45’ye başlayan karşılaşmada Çağsu Hastanesi Saha Komiserleri Derneği ile karşı karşıya geldi. Geçen hafta Jotun Hisarspor’a kaybederek grup mücadelelerinde yara alan Çağsu Hastanesi zayıf rakibi karşısında mücadeleye etkili başladı. Turnuvada fazla iddiası olmayan ve hayatını kaybeden arkadaşlarını unutmadıklarını bir kez daha göstermek adına formalarında Cezmi Oflaz’ın fotoğrafı ile mücadele ederek turnuvaya renk katan Saha Komiserleri Derneği karşısında fazla zorlanmayan Çağsu ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Çağsu Hastanesi rahat bir mücadele sonrası sahadan 6-1 galip ayrılarak bir haftalık mağlubiyetin ardından yeniden üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonucun ardından Çağsu Hastanesi 9 puanla 3’üncü sırada yer aldı. Saha Komiserleri Derneği ise puansız bir şekilde son sırada kaldı.