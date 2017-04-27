Haber: Esra Öztürk

Maça hızlı başlayan Özel Çağsu Hastanesi özellikle etkili kanat oyuncusu Bahadır ile golü arayan taraf oldu. Maçın 10. Dakikasında orta alandan gelişen atakta topun kontrolünü iyi sağlayan Bahadır kaleyi karşıdan gören bir noktadan sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu ve skor 1-0 oldu. Golden sonra karşılıklı ataklarla ve gol pozisyonlarıyla geçen dakikalarda Özel Çağsu Hastanesi Erdoğan ile birçok pozisyona girdi. Uzun süre golün çıkmadığı karşılaşmada Özel Çağsu Hastanesi Abdulkadir ile organize geliştirdiği atakta Bahadır ile muhteşem bir gol daha buldu ve skor 2-0 oldu. Bu skorla Çağsu devreye 2-0 üstünlükle girdi.

Skor avantajıyla ikinci devreye daha sakin başlayan Özel Çağsu Hastanesi devrenin hemen başında geliştirdiği atakta İlkay’ın muhteşem şutu ile skoru 3-0’a taşıdı. Golün şokunu üzerinden atamayan Vizyon 2023 İnşaat ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda topu uzaklaştıramayınca Bahadır kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü kaydetti. Özellikle ikinci devre sol kanattan geliştirdiği ataklarla Çağsu savunmasına zor anlar yaşatan Vizyon 2023 İnşaat aradığı golü 46. Dakikada buldu ve skoru 4-1’e getirdi. Skoru korumak adına hazırlık pasları yapan Çağsu İlkay ile geliştirdiği atakta Bahadır ile bir gol daha buldu ve skor 5-1 oldu. Golden hemen sonra gelişen atakta gol orucunu bozan Erdoğan ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluştu ve skor 6-1 oldu. Maçta başka gol olmadı ve Özel Çağsu Hastanesi turnuvanın üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.