Haber: Semih Baykal

Lig’in 11’nci haftası geride kalırken Boluspor, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 11 puanla 14’ncü sırada yer alıyor. Son olarak evinde Samsunspor’u 1-0 yenerek 4 haftalık mağlubiyet serisine son veren Boluspor da orta sahanın başarılı futbolcularından İshak Çakmak gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Samsunspor Maçına 3 sarı kartla çıkan İshak mücadelenin 79'uncu dakikasında mücadelenin orta hakemi tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı. İshak daha önce Gazişahir FK, Manisaspor ve Adanademirspor maçlarında sarı kart görmüştü. Tecrübeli orta saha oyuncusu 20 Kasım'da oynanacak Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek.