Haber: Semih BAYKAL

Boluspor ligin 14’ncü haftasında evinde Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Boluspor maçı 90+1’nci dakikada İshak Çakmak’ın attığı golle 1-0 kazandı. Bu golden sonra sevinci taraftarlarla paylaşmak için İshak Çakmak, maraton tribününe giderek asker selamı vermişti. Bu esna bir kadın taraftar kucağındaki çocuğuyla İshak Çakmak’a doğru giderek, elini uzatarak gol sevincine ortak olmuştu. Bu an gazetecilerin objektiflerine yansımıştı. İshak Çakmak’ta bu olaydan sonra kadını ve bebeğini kulübe davet etmişti. Bu davet üzerine Aytemur ailesi İshak Çakmak ile tesislerde buluştu. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette İshak Çakmak, Aytemur ailesinin en küçük Ferdi Yağız’a Bolusporlu oyuncuların imzaladığı formayı hediye etti.

“İNANILMAZ DERECEDE DUYGULANDIM”

Boluspor’un deneyimli oyuncusu İshak Çakmak, maçın ardından çekilen fotoğrafa baktığında çok duygulandığını ifade ederek; “Öncelikle bizleri kırmayıp Ankara’dan buraya geldikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Son dakikadan atılan gol son derece mutlu oldum o anda. Golün sevincini de o soğukta bizleri yalnız bırakmayıp, desteklemeye gelen taraftarımızla kutlamak istedim. Bu esnada hanımefendi elini uzatmış, kucağında da ufaklık. Ben o ara mutluluktan dolayı hiç fark etmedim. Maçtan sonra fotoğrafa baktığımda, inanılmaz derecede duygulandım. Açıkçası çokta mutlu oldum. Sonra bunu takım arkadaşlarımla paylaştım. ‘Hep beraber çağıralım, gelsinler’ dediler. Onlara imzalı Boluspor forması hediye etmek istedik” dedi.

“ÇOK HEYECANLIYDIK O ANDA”

Kucağında bebeğiyle gol sevincine ortak olan Bolusporlu kadın taraftar Münevver Aytemur, penaltı anında herkesin çok heyecanlandığını ifade ederek; “Biz maçlara Ankara’dan geliyoruz. Kucağımda çocuğum uyumuştu o sırada. Baktık penaltı kararı. Herkes heyecanlanıyor. Çocukta uyandı, hepimiz çok heyecanlıydık o anda. Bir baktım kendimi gol sevincinde bulmuşum. Gerisini hatırlamıyorum” şeklinde konuştu.

“BU DAVET BİZLERİ ÇOK MEMNUN ETTİ”

Bolusporlu kadın taraftar Münevver Aytemur’un eşi Murat Aytemur ise duygularını şöyle ifade etti: “Boluspor sevgisi bize, dedemden, babamdan geliyor. Babam çok küçük yaşlarda maçlara getirmeye başladı. Dededen-oğula, oğuldan-toruna doğru gitti. Boluspor bizim her şeyimiz. Bu davet bizleri çok memnun etti. Her şey için çok teşekkür ediyoruz.”