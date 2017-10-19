banner133

banner101

19 Ekim 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Çalışmalarımızı maçta uygulayamadık

    Boluspor, TFF 1’inci ligin 9’uncu haftasında kendi sahasında oynayacağı BaltokBalıkesirspor maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde Teknik Direktör Fuat Çapa eşliğindestart verdi.

    19 Ekim 2017 Perşembe 15:54
    Bu haber 40 kez okundu
    Çalışmalarımızı maçta uygulayamadık
    Haber: Semih BAYKAL
    BaltokBalıkesirspor maçı öncesi çalışmlarını hızlandıran ve yoğunlaştıran Boluspor sabah gerçekleştirilen antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktörümüz Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından gol vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra taktik antrenmanı ve dar alan çalışması ile devam eden antrenman, stretching ile sona erdi.Takımımız yarın gerçekleştirilecek antrenman ile BalıkesirsporBaltok maçı hazırlıklarını sürdürecek. Antrenman sonunda Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa, oyuncuları ve takımın havası hakkında değerlendirmesi yaptı. Çapa, hafta içinde yaptıkları şut çalışmalarını maçta uygulayamadıklarını söyledi.
    “BİRAZ DAHA İYİ MOTİVE OLUP, İYİ SONUÇLAR ALMAMIZ LAZIM”
    Boluspor, Ankaragücü maçının ardından haftanın ilk antrenmanı öncesi durum değerlendirmesi yaptı. Futbolcularına antrenman öncesi saha ortasında konuşma yapan teknik direktör Fuat Çapa şunları ifade etti: “Birlikteliğinizden memnunum. İyide çalışıyorsunuz ama baktığımız zaman bulduğumuz net gol pozisyonları var. Son iki maçtaki oyunumuzu skora yansıtamıyoruz. İyi çalışmakla birliktelikle bu sonuçları alamıyorsak bir eksiklik var. Sanırım konsantre sıkıntısı yaşadığımız görünüyor. Biraz daha iyi motive olup, iyi sonuçlar almamız lazım.”
    “İKİ TANE BİREYSEL HATADAN GOL YEDİK”
    Ankaragücü karşılaşmasında kalelerinde görülen iki gole değinen teknik direktör Fuat Çapa; “İki tane bireysel hatadan gol yedik. İkisi de bireysel hata. Bunları daha aza indirmemiz lazım” dedi.
    Oyuncularına kaybedilen maçı artık unutmalarını ve hafta sonu oynanacak olan Balıkesirspor maçına odaklanmalarını ve iyi konsantre olmalarını söyleyen Çapa haftanın ilk çalışması içinde startı verdi.

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, TFF, 1’inci, Ligin, 9’uncu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUŞAN DÜŞÜNCELER
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR AMATÖR
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel İMAM NİKAHI(!)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR MİMARLIK
  • Mustafa Cop Mustafa Cop ”AİBÜ”de”KORE “Günündeki”GÖSTERİM”..
  • Aydın Hitit Aydın Hitit FUAT HOCA İSTİFA…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Kardeş kıskançlığı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL BU SEZON HANGİ FİLMLERİ KONUŞACAĞIZ?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL GÖRECELİ BİR OYUNDUR
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir An itibariyle kendinizi değerli hissettiren ödüller oluşturun;
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Milli olan ne kaldı!
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Alaaddin Yılmaz’a Cevabımdır
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Bir Bela Daha
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu YAŞATARAK ÖĞRETİM…
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kısa Bir Tatilden Kalan İzlenimler
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım GERÇEKLERDEN KAÇARAK ZİFİRİ KARANLIKTAN KURTULAMAZSINIZ
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar Başkanda benim, Futbol Şube Sorumlusu da benim diyen zihniyetler ve İzlanda!!!
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gözlerden kaçanlar
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129