Haber: Semih BAYKAL

BaltokBalıkesirspor maçı öncesi çalışmlarını hızlandıran ve yoğunlaştıran Boluspor sabah gerçekleştirilen antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktörümüz Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından gol vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra taktik antrenmanı ve dar alan çalışması ile devam eden antrenman, stretching ile sona erdi.Takımımız yarın gerçekleştirilecek antrenman ile BalıkesirsporBaltok maçı hazırlıklarını sürdürecek. Antrenman sonunda Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa, oyuncuları ve takımın havası hakkında değerlendirmesi yaptı. Çapa, hafta içinde yaptıkları şut çalışmalarını maçta uygulayamadıklarını söyledi.

“BİRAZ DAHA İYİ MOTİVE OLUP, İYİ SONUÇLAR ALMAMIZ LAZIM”

Boluspor, Ankaragücü maçının ardından haftanın ilk antrenmanı öncesi durum değerlendirmesi yaptı. Futbolcularına antrenman öncesi saha ortasında konuşma yapan teknik direktör Fuat Çapa şunları ifade etti: “Birlikteliğinizden memnunum. İyide çalışıyorsunuz ama baktığımız zaman bulduğumuz net gol pozisyonları var. Son iki maçtaki oyunumuzu skora yansıtamıyoruz. İyi çalışmakla birliktelikle bu sonuçları alamıyorsak bir eksiklik var. Sanırım konsantre sıkıntısı yaşadığımız görünüyor. Biraz daha iyi motive olup, iyi sonuçlar almamız lazım.”

“İKİ TANE BİREYSEL HATADAN GOL YEDİK”

Ankaragücü karşılaşmasında kalelerinde görülen iki gole değinen teknik direktör Fuat Çapa; “İki tane bireysel hatadan gol yedik. İkisi de bireysel hata. Bunları daha aza indirmemiz lazım” dedi.

Oyuncularına kaybedilen maçı artık unutmalarını ve hafta sonu oynanacak olan Balıkesirspor maçına odaklanmalarını ve iyi konsantre olmalarını söyleyen Çapa haftanın ilk çalışması içinde startı verdi.