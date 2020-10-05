Camia İcraat Bekliyor

Haber: C.Kutay Aykan

Geçtiğimiz sezon ummadığı kötü sonuçlar alarak son anda ligde kalarak yönetimini değiştiren Boluspor'da bu sezonda beklentiler lig başında yerini tepkilere bıraktı. Pandeminin ve ekonomik sıkıntının zirve yaptığı son dönemde herşeye rağmen Boluspor için tarihi bir destek veren Bolu esnafı, Boluspor taraftarı ve camia ilk 4 maçta alınan sonuçlardan hiçte memnun değil. 17 transfer yaparak geçtiğimiz yıl sezon başı yapılan transfer sayısına ulaşan Boluspor'da skorların ve ortaya konulan mücadelenin ve futbolun vasatın altında olması sonrası sosyal medya adeta eleştirilerle yıkıldı.

TRANSFERLERİ CAMİA MASAYA YATIRDI BİLE...

İlk hedefte teknik direktör Ahmet Taşyürek yer alırken, yapılan bu 17 transferin yetersizliği de oldukça konuşulacak gibi görülüyor. Bu isimlere kimlerin onay verdiği, hocanın bu transferlerde ne kadar imzasının olduğu ise yine en çok konuşulacak konular arasında yer alıyor.

GEÇEN SENE İLE 1 PUAN BİLE FARKI YOK

Yapılan o kadar desteğe ve o kadar transfere rağmen geçtiğimiz sezonki performansı 1 puan bile geçemeyen Boluspor'da camia oldukça tedirgin...