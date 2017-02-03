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03 Şubat 2017 Cuma
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    • Camia Kenetlendi

    Dün düzenlenen organizasyona Boluspor yönetim kurulu, teknik heyeti, futbolcuları ve Bolu basını, Termal Otel'de gerçekleştirilen 'birlik-beraberlik' yemeğinde bir araya geldi.

    03 Şubat 2017 Cuma 11:30
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    Camia Kenetlendi

    Haber: Aysun Beykoz

     

    Kırmızı beyazlılarda son haftalarda kötü bir dönem yaşadıklarını belirten Başkan Çarıkcı şunları söyledi;

     

    Başkan Necip Çarıkcı "Öncelikle bizi burada misafir eden Eski Kulüp Başkanımız Mehmet İnceayan Başkanıma ve Yönetim Kurulu üyemiz Özay kardeşime teşekkür ediyorum. Sağolsunlar bizleri bu akşam burada buluşturdular. Sezona iyi başladık. 10 maç iyi gittik fakat sonra sakalıklar, cezalılar oldu. İkinci devre aramıza 8 futbolcu kardeşimiz katıldı. Bütün niyetimiz, arzumuz bu takımın şampiyon olması. Sezon başında hedeflerimiz farklıydı. Ama takımımızın almış olduğu puanlar bizi bu heyecana itti. Bazen futbolda şans faktörü gerekiyor. 6-7 maçtır istediğimiz sonuçları alamadık. Ama Yönetim Kurulu olarak güvenimizin tam olduğunu bilmenizi isteriz. Herşeye baştan başlayacağız. Lige verilen arada takımımız en iyi şekilde hazırlanacak. Bu ligde Boluspor'un gücünü herkese göstereceksiniz. Bundan hiç endişemiz yok. Yönetim olarak biz Fuat Çapa ve ekibine güveniyoruz. Bütün hedeflerimiz, hesaplarımız 2 ve 3 yıllık plan yapmıştık. Ama gördükki bu ligde her takım birbirini yenebiliyor. Şuan bizim takımımızda da bu güç ve inanç var. Bu yüzden şampiyon olduğumuz zaman bütün futbolcularımız, teknik heyetimiz ve Bolu şehri şampiyon olacak. En başta ben inanıyorum. Sizlerinde inanmasını istiyorum. İnanmasak bu transferleri yapmazdık. Bütün niyetimiz takımımızı hedefe götürmek. Boluspor taraftarı ve basınıda buna layık. Bolu futbol şehri. 25 yıldan bu yana beklenen bir arzu ve istek var. Herşeyimiz hazır. Stadımız, tesislerimiz, yönetim kurulumuz ve taraftarlarımız olarak bu lige hazırız. Mersin İdmanyurdu maçı bizim başlangıcımız olacak. İnşallah Mersin İdmanyurdu maçı ile beraber takımımız seri galibiyetlere başlayacak. Ben artık Boluspor'u şampiyon yapmadan gitmeyeceğim. İnşallah bu şampiyonluğu hepimiz istiyoruz. Ben bu takıma güveniyorum. Bu sezon biz bu ligde şampiyon olacağız. Bizleri bu akşam misafir eden Özay kardeşime ve ekibine teşekkür ediyorum."

     

    Teknik Direktör Fuat Çapa: "Öncelikle Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. Bu akşam burada çok sayıda olmaları, bizlere olan inançlarını bir şekilde kanıtlamış oluyor. Özellikle bu kadar çok kişinin katılmasından dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız gerekenleri söyledi. Önümüzde 10 günlük bir süreç var. Biz bu 10 günlük süreci Antalya'da iyi değerlendirip, sezon başında nasıl iyi bir takım olduysak, 10 gün sonrada aynı takımı sahada izletmek için elimizden geleni yapacağız. Bunun sözünü verebilirim. Bunu bugünkü idmanda da çok iyi bir şekilde gördük. Bundan sonraki süreçte tüneldeki ışık göründü. Önemli olan o ışığa rakiplerden önce ulaşabilmek. İnşallah bunu en kısa sürede gerçekleştirmeye çalışacağız. Sezon sonunda da inşallah burada tekrar oturup hedefimizi gerçekleştirmiş bir şekilde bunun kutlamasını yaparız."

     

    Soner Şahin " Hocamız ve Başkanımız gerekli konuşmayı yaptı. Bize inanan ve güvenen herkesi burada gördüğümüz için mutluyuz. İnşallah mahcup etmeyeceğiz. Mersin İdmanyurdu maçı yeni bir başlangıç olacak. İlk yarıda yakaladığımız başarıları inşallah ikinci yarıya da yansıtırız."

     

    Hakan Arslan "10 günlük ara takımımız için çok önemli. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Geri kalan haftalarda en iyi sonuçları alıp şampiyon olmak istiyoruz. Bu güce sahibiz. Çok daha iyi şeyler olacak."

     

    Renato Arapi "Öncelikle tüm yönetimimize kötü süreçten sonra bize destek verdikleri için teşekkür ederim. Son maçlarda çok iyi değildik. Sakat ve cezalı arkadaşlarımız vardı. Ama şunu görüyorum ki herkes elinden geleni yapıyor. Bizde elimizden geleni yaparak önümüzdeki sene inşallah Süper Lig'de oynayacağız"

     

    Yusuf Emre "Kötü bir dönemden geçiyoruz ama ilk devre nasıl çıkış yakaladıysak ikinci devrede bunu yapabilecek güçte olduğumuzu herkes biliyor. Takım olarak da buna inanıyoruz. İkinci devre Mersin İdmanyurdu maçı ile beraber daha iyi olacak. Seri yakalarsak şampiyon olacağımıza inanıyorum"

     

    Abdulkadir Özdemir "İnşallah bizde sahada konuşup sizler için, bizler için şampiyon olacağız."

     

    Ramazan Sal "Bugün burada toplanmamızı sağlayan Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum. Burada tecrübeli arkadaşlarımız var. Böyle samimi ortamda, şahsım adıma söylemek gerekirse hiç bulunmadım. Arkadaşlarım evine yada tesise gittiği zaman bu samimi ortamı düşünmeleri yeterli. Bize inanan Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve Teknik Heyetimizin inancını boşa çıkarmamamız gerekiyor. Başka takımlar neden olsun? Biz olacağız. Öyle düşünmemiz gerekiyor."

     

    Rydell Poepon "Ben inanıyorum ki Mersin İdmanyurdu maçı eğer kazanırsak bizim Süper Lig'e gidiş yolumuzun başlangıcı olacak."

     

    Bentley "Buraya çağırıldığımda tekliften dolayı çok mutlu oldum. Kulübün hedefleri bana anlatıldı. Gördüğüm kadarıyla takımda herkes elinden geleni yapıyor. Bende bu yüzden elimden geleni yapacağım. Umarım sonunda Süper Lig'e ulaşırız."

     

    Özgür İleri "Böyle organizasyonlar birlikteliği, birlik ve beraberliği sağlıyor. İlk yarıda takım olduğumuz zaman nasıl başarılı olduğumuzu gösterdik. Bu bizim için çok uzak değil. Birlik ve beraberliği tekrar yakalarsak, ki yakaladığımızı düşünüyorum. Arzu ettiğimiz yerlere geleceğiz. Mersin İdmanyurdu maçı bunun için iyi bir başlangıç. İnşallah bu maç ile beraber bir seri yakalarız. "

     

    Mitchell te Vrede "Bu ortamda gördüğüm kadarıyla herkesin ortak düşüncesi var. Bizimde yapmamız gereken tek şey bunu gerçekleştirmek"

     

    Alim Öztürk "3-4 haftadır buradayız. Takım arkadaşlarımız olsun, hocalarımız olsun bizlere çok iyi davrandılar. Onlara teşekkür ediyorum. Çok sıcak bir ortam var. İnşallah hedeflerimize ulaşırız."

     

    Musa Sinan "Bu hafta Mersin İdmanyurdu maçıyla yeni bir başlangıç yapıp hedeflerimiz doğrultusunda devam etmek istiyoruz. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz"

     

    Guido Koçer "Burada çok mutluyum. Ailemde yanımda. Bütün gücümle maçlara hazırlanıyorum. Benimle birlikte takıma katılan arkadaşlarım ile beraber Mersin İdmanyurdu maçına daha iyi şekilde hazırlanıp inşallah iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

     

    Anco Jansen "Herkesi burada görmek çok güzel. Bu zor dönemden birlikte geçiyoruz. Sezon sonunda ait olduğumuz yere varabilmek için yeterli kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tek yapmamız gereken birlikte olabilmek. Bu birlikteliğimizi korumak."

     

    Furkan Şeker "Şuan zor bir süreçten geçiyoruz. Umarım bu hafta Mersin İdmanyurdu maçıyla beraber bütün kara bulutları dağıtacağız. Çünkü artık makas daralmaya başladı. Bizimde bir an önce galibiyet serisine başlamamız lazım. İnşallah bu süreci iyi değerlendirip bu hafta galip gelerek güzel bir başlangıç yapacağız. Allah yardımcımız olsun"

     

    Umut Meraş "Burada herkesin hedefi var. İnşallah sene sonunda hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum. İnşallah şampiyon olacağız"

     

    Necati Yakuplar "Kötü günler geçirdik, iyi günler geçirdik. Ama artık her şey geride kaldı. Böyle birlik ve beraberlik olduğu sürece ben her zaman başarının geleceğine inanıyorum. Buradaki herkes inanıyor."

    Anahtar Kelimeler: Dün, Düzenlenen, Organizasyona, Boluspor, Yönetim

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