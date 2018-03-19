Haber: Semih Baykal

Samsunspor teknik direktörü Besim Durmuş, "Keşke kazanabilseydik. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Biz büyük bir camiayız. Yaşam mücadelesi veriyoruz. Bütün camia, bu vücut dilini ortaya koydular. Bu camiaya herkesin saygı duyması lazım. Bu işler bu kadar kolay değil. Bu çocukların emeğini, bu şehrin hayallerini kimse çok çabuk çalamaz. Bu zamana kadar hakemlerle ilgili hiçbir şey ortaya koymadım. Hiçbir zaman geçmişi kontrol altına almaya çalışmadım. Bugün sahada bizim emeğimizin karşılığını alan bir hakem vardı. Bu bir mazeret değil, gerçektir. Hakemlerin başka takımlara karşı verdiği kararları da görüyoruz. Biz var olmaya çalışan büyük bir camiayız. Bu tavrı ortaya koymaya çalışan oyuncularımızın ve camianın emeği çalınmıştır. Çok üzgünüm. Bu enerjiyi ortaya koyduğumuz sürece kimse bileğimizi bükemeyecek. Bize herkesin saygı duyması lazım, özellikle de hakemlerin dikkat etmesi lazım. Bugün hakem 3 puanımızı çalmıştır" diye konuştu.