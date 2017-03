Haber: Aysun BEYKOZ

Uzun yıllar Boluspor’un alt yapılarında kalecilik yapan Sabri can, A takımla sözleşme imzalayarak profesyonel futbolculuk kariyeri için önemli bir adım attı. 5 yıl boyunca Boluspor’un alt yapılarında U – 16, U – 17, U – 19 ve en son U – 21 forması giyen kaleci Sabri Can, A takımla profesyonel anlamda sözleşme imzaladı. Sabri Can daha önce Boluspor’un alt yapılarında toplam 121 kez forma giyerek, Bolunun kalesini korudu.