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23 Mart 2018 Cuma
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    • Can Polat Milli Takımda

    Boluspor U – 16 takımın formasını giyen Erdem Can Polat 26-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek U16 Milli Takımımızın hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi.

    23 Mart 2018 Cuma 13:31
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    Can Polat Milli Takımda

    Haber: Semih Baykal

    Boluspor'un Spor Toto Gelişim Liginde yer alan U16 takım oyuncusu Erdem Can Polat, 26-28 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak U16 Milli Takımımızın hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. U16 Milliler, 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 12.00'de Beykoz-Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek. U16 Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

    Kaleciler:

    Arda Özçimen (Göztepe A.Ş.), Evra Saner Gülal (Galatasaray A.Ş.), Melik Ejder Yücel (MedipolBaşakşehir FK)

    Defans:

    Anıl Doyuran (Altınordu A.Ş.), Arif Boynuuzun (Beşiktaş A.Ş.), ÇağtayKurukalıp (Kasımpaşa A.Ş.), Emir Yazıcı (Trabzonspor A.Ş.), Emre Yıldırım (Denizlispor), Enes Eliaçık (Osmanlıspor Futbol Kulübü), Gürkan Başkan (Fenerbahçe A.Ş.), İbrahim Halil Aksu (MedipolBaşakşehir FK), Muhammed Emin Sarıkaya (Bursaspor)

    Orta Saha:

    Ali Karakaya (Atiker Konyaspor), Atalay Yıldırım (Galatasaray A.Ş.), Batın Özdemir (Fenerbahçe A.Ş.), Berke Avaz (Beşiktaş A.Ş.), Bozan Uymaz (Galatasaray A.Ş.), Bünyamin Yavaşoğlu (Bursaspor), Erdem Can Polat (Boluspor), Hakan Yeşil (Trabzonspor A.Ş.), Halil İbrahim Sevinç (Antalyaspor A.Ş.), Mustafa Kapı (Galatasaray A.Ş.), Mustafa Uysal (Bursaspor), Polat Abay (Altınordu A.Ş.)

    Forvet:

    Ali Akman (Bursaspor), Salih Kavrazlı (Altınordu A.Ş.), Sarp Ekinci (Gençlerbirliği)

    Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

    Teknik Direktör: Turhan Sofuoğlu

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, U,, 16, Takımın

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