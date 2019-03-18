Çanakkale ruhunu yaşattılar

Haber: Esra Öztürk

Paşaköy İlkokul 4 – A sınıf öğretmeni Ayşen Özkan ve öğrencileri 1 18 Mart Çanakkale Zaferinin 104. Yıl döneminde şehitlerimizi andılar. Ayşen Özkan ve öğrencileri okulda düzenlenen anma programı kapsamında Kınalı Kuzu adlı tiyatroyu canlandırdılar. Öğrenciler sergiledikleri oyunla Çanakkale Savaşının ruhunu tekrardan yaşattılar. Gerçekleştirilen törenin ardından açıklamalarda bulunan 4 – A sınıf öğretmeni Özkan “ Biz eğitimciler olarak amacımız Milli duyguları küçük yaşta çocuklara aşılamaktır. Biz öğretmenler olarak çocuklarımızı daha eğitimlerinin ilk gününden itibaren bu duyguyu aşılamayı hedefledik. Bu amaç doğrultusunda elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.