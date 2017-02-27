Haber: Esra ÖZTÜRK

Stad: Karaçayır

Hakemler: Gökhan Alkayalar, Rahim Sarıdede, Anıl Küçükkaraca

Geredespor takımı ilk 11: ***Serdar Çanbaz, ** Güray Gündoğdu, ** Ali Tuna Ak, ** Fatih Duran, *** Gökhan Bartık, ** SamedBallıkcı, *** Emre Turan, ** Nurettin Çakır, ** Muhammet Ali Fındık, ** Cemal Işık, *** Ali Kafadar

Bağcılarspor takımı ilk 11: **Ziya Aydın, ** İslam Altunkan, ** Özgür Çelik, ** Evren Kürkçü, ** Özer Vatansever, ** Hakan Pehlivan, ** Özkan Sahip, ** Onur Çelik, ** Samet Bektaş, ** Murat Berge, ** Ersin Aksaç

Goller: Dk. 87 Oğuzhan Candan ( Geredespor)

Kırmızı kart: Dk. 77 Özer Vatansefer ( Bağcılarspor)

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 11. Grupta yer alan Geredespor, 7. sırada bulunan Bağcılarspor’u konuk etti. Karaçayır Stadında oynanan mücadeleyi Geredespor, Oğuzhan Candan’ın golüyle 1-0 kazandı. İki takımda sahaya galibiyet parolasıyla çıktılar. Maçın ilk 20 dakikası Bağcılarspor’un baskılı ataklarıyla geçti. Maçın 20. dakikasından sonra toparlanan Geredespor, kanatlardan etkili olup pozisyon bulmaya çalıştı. Geredespor’un rakip kaleye yaptığı ataklara Bağcılarspor kalecisi Ziya kurtardı. Maçın ilk yarısı iki takımın karşılıklı pozisyon vermesiyle son buldu. İlk yarıda gol olmayınca iki takımda soyunma odalarına 0-0 eşitlikle gitti. İkinci yarıda taraftarlarının desteğini alan Geredespor rakip kaleye ataklarını sıklaştırdı. Maçın 77. dakikasında Bağcılarspor oyuncusu Özer Vatansever rakip takıma sert müdahale sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyuncan atıldı. Görülen kırmızı kart sonucu Bağcılarspor geri kalan dakikada 10 kişi mücadele edecek. Maçın son dakikasında bulduğu etkili atağı iyi değerlendiren Geredespor takımı dk. 88’de Oğuzhan Candanın golüyle 1-0 öne geçtiler. Maçın bu skorla biteceğini beklenirken hakem Gökhan Alkayalar Geredespor ceza sahası içinde yapılan faul sonrası penaltı verdi. Bağcılarspor2lu Evren Kürkçünün kullandığı penaltıyı kaleci Serdar kurtardı. Maçta başka gol olmayınca maç 1-0 Geredespor üstünlüğü ile sonuçlandı. Geredespor bu galibiyetle puanını 22’ye çıkararak maç eksiğiyle 9. sırada yer alıyor. Bağcılarspor ise 30 puanla 7.sırada kaldı.