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05 Mart 2017 Pazar
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    • Çapa: Bireysel hatalara bir şey yapamıyorsunuz

    TFF 1. Lig'in 23. haftasında Bolu'da oynanan Boluspor-Eskişehirspor karşılaşması 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşma sonrası Fuat Çapa açıklamalarda bulundu.

    05 Mart 2017 Pazar 12:03
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    Çapa: Bireysel hatalara bir şey yapamıyorsunuz

    Haber: Ceylan Beykoz

    TFF 1. Lig'in 23. haftasında kendi evinde karşılaştığı Eskişehirspor'la 2-2 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa maç sonunda yaptığı açıklamada, "Oyun olarak gayet iyiydik ama maalesef 2 tane gol yedik. Sonuç üzücü, bu bir gerçek. Karşılaşma beklediğimiz gibi geçti çünkü geçen hafta Eskişehirspor'un oynamış olduğu karşılaşmayı analiz ettiğimizde, daha çok uzun toplarla oynayıp, ikinci topları kazanıp ondan sonra pozisyon aramaya çalışıyordu. Biz buna çok iyi bir karşılık verdik. Çünkü pozisyon vermedik ama maalesef 2 tane gol yedik" şeklinde konuştu.

    "Bireysel hatalara bir şey yapamıyorsunuz"

    Bugün oynanan karşılaşmanın ligin kopyası olduğunu söyleyen Fuat Çapa, "Ligi genel olarak değerlendirdiğimizde bugün oynadığımız karşılaşma ligin kopyası. Çünkü yediğimiz 40 golün 20 tanesi belki daha fazlası bugüne benzer goller oldu. İstediğiniz kadar taktik anlatın, istediğiniz kadar maçtan önce rakibinizin analizini anlatın ama bireysel hatalara maalesef bir şey yapamıyorsunuz. Maçtan önce de bunu çok iyi ifade etmiştik. Çünkü kanattaki oynayan oyuncular çizgiye yakın oynuyordu ve bizim oyuncularımızın da onlara yakın oynamasını söyledim. Ama maalesef gereksiz iki tane gol yedik" dedi.

    "Yola devam"

    Eskişehir'de oynanan karşılaşmanın bir benzerinin yaşandığını, girdikleri 3 net pozisyonu değerlendiremediklerini belirten Çapa, "Diğer taraftan oyuna baktığımızda, oyun gayet iyiydi. İyi oyun oynamak için de karşınızdaki rakibin sizle birlikte oyun oynaması gerekiyor. Çünkü Eskişehir her ne kadar uzun topla oynasa da belirli bir oyun felsefesi var. Oyun felsefesi olan takımlara karşı da sizin belirli bir felsefe belirtmeniz gayet kolay oluyor. Ama öyle haftalara geldik ki artık felsefe üçüncü planda kaldı. Herkes mücadeleyle bir şeyler almaya gayret gösteriyor. Eskişehir'de oynadığımız karşılaşmanın bir benzeri oldu. Orada da son 5-6 dakikada 3 tane net pozisyona girmiştik. Burada da maalesef 3 tane net pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Sevinçli tarafı bu kadar çok pozisyona girmemiz, üzüntülü tarafı ise sadece bir oyuncunun bu kadar çok pozisyona girmesi. Allah ona sakatlık, hastalık vermesin ki bize katkı sağlayabilsin. Oyun olarak gayet iyiydi, memnundum. Saha içerisindeki yardımlaşma çok iyiydi. Ama bunlar size hiçbir şey getirmiyor. Geçen hafta kötü oynadık bunu kabullenmek lazım. Kötü oynadığınız zaman mağlup olduğunuzda yine üzülüyorsunuz ama bugünkü üzüntüm geçen haftadan daha fazla çünkü geçen hafta özellikle ikinci devre birinci golden sonra tekrar sonucu çevirmek için bir şey yapmadık. Ama bugün sezon başında olduğu gibi çok fazla geriye düştüğümüz karşılaşmalarda her zaman reaksiyon gösterdik. Bugün de çok iyi bir şekilde yaptık. Yola devam" dedi.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 23., Haftasında

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