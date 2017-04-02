Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa; “Genel olarak özellikle son hafta oynamış olduğumuz oyundan gayet memnunuz. Her ne kadar sonuç istediğimiz gibi olmamış olsa da oyun olarak bizi mutlu etti. Tekrar ligin ilk 10 haftasındaki oyun felsefesine yakın bir oyunu sahada görüyoruz” şeklinde konuştu.

Çapa sözlerine şöyle devam etti; “Bugün her iki takım içinde çok önemli bir karşılaşmaydı. Bizim ilk 6’daki puan farkını açmamak adına rakibimizin de bulunmuş olduğu pozisyondan kurtulması adına önemli bir karşılaşmaydı. Biz oyun olarak iyi başladığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk devre. Golün ilk dakikalarda gelmesi oyunun tamamen bizim istediğimiz şekle dönüştürdü. Çünkü rakip biraz daha inisiyatif biraz daha risk alaraktan oynayacaktı. Bunun bilincindeydik. Biz o süreçten sonra özellikle rakipten kazanmış olduğumuz topları rakibin bırakmış olduğu alanları iyi değerlendirerekten oynamayı düşündük. Bunu ilk kazandığımız toptan sonra Santos’u kullanaraktan iyi değerlendirdik ama Santos’tan dönen topu veya Santos’tan sonraki oyun şeklimizi çok oturtamadık.’’

‘’Defansın arkasına atılan topları çabuk oyuncularımızla değerlendirebilirdik. 1-0 devreyi kapattıktan sonra rakibin biraz daha risk alarak oynayacağını biliyorduk. Her ne kadar rakip topa sahip olsa da çok fazla pozisyon vermedik. Rakibin attığı golden önce bizim Yusuf ile çok net bir pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. Takımın 1-1’den sonra göstermiş olduğu reaksiyon bizi mutlu etti. Çünkü bizim takımımıza baktığımız zaman son haftalarda özellikle attığımız ve yediğimiz golden sonraki süreci iyi değerlendiriyoruz.’’

‘’Reaksiyonumuz çok iyi. Ama attığımız golden sonraki süreci biraz daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü rakibin bırakmış olduğu alanları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Onda biraz eksik kaldık. Ama genel olarak özellikle son 4 hafta oynamış olduğumuz oyundan gayet memnunuz. Her ne kadar sonuç istediğimiz gibi olmamış olsa da oyun olarak bizi mutlu etti. Tekrar ligin ilk 10 haftasındaki oyun felsefesine yakın bir oyunu sahada görüyoruz. Bu bizi mutlu etti. Oyuna giren oyuncuların katkıları bizi sevindirdi. Kadir’in Giresun maçında oyuna girip asist yapması, bugün gol atması bizim adımıza sevindirici. Bugün bunun mutluluğunu yaşayacağız. Yarından itibaren Cuma günü çok önemli bir maçımız var Göztepe ile. O karşılaşmanın hazırlığını yapacağız.”