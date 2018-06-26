Haber: Semih Baykal

2016 yılı Haziran ayında Boluspor’un başına geçen 49 yaşındaki teknik adam Fuat Çapa, o sezon Play-Off’lara kalmayı başarmıştı. 2017-2018 sezonu 9 maçta 8 puan toplayarak kötü bir başlangıç yapan Boluspor, rakiplerine 11 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü. Boluspor, en son sahasında Balıkesirspor’a 4-2 mağlup olmuştu. Bu Maç sırasında taraftarlar ‘Fuat Çapa istifa’ diye tezahürat etmişti ve Fuat Çapa ile yollar ayrılmıştı. Yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmayan Fuat Çapa, Eskişehirspor ile anlaşmaya vardı. Çapa, Kırmızı Şimşekler ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal da, "Camiamıza hayırlı olsun" dedi.