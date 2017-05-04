HABER: Ceylan Beykoz

Çapa yaptığı açıklamada, zor bir eşiği atlattıklarını ve Adana Demirspor'da hoca değişikliğinin oyunculara çok iyi şekilde yansıdığını gördüklerini ifade ederek, "Geçtiğimiz ve ondan önceki hafta oynamış olduğu karşılaşmaları analiz yaptığınızda bugün tamamen değişik bir Adana Demirspor vardı. Ama biz bunun bilincindeydik. Çünkü daha önceki onların Eskişehir'de oynamış olduğu karşılaşmayı baz alarak hazırlandık" dedi.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını fakat ilk 15 dakika kendi kendilerini sıkıntıya soktuklarını belirten Çapa, "Tempo çok düşüktü. İkinci alanda orta saha oyuncularının biraz fazla oyunu kurmalarını isteyerek, rakibin istediği şekilde oynadık. Rakip de o alanı iyi bir şekilde kapattı. Zaten kontra oynayacakları çok aşikardı. Ama maçın 15'inci dakikasından sonra oyuncularımıza vermiş olduğumuz saha içerisinde yapmaları gereken direktiften sonra tamamen değişti. İlk devre gereğinden çok fazla pozisyona girdik ama maalesef değerlendiremedik. O süreçten sonra çok temkinli düşünmemiz ve temkinli oynamamız gerekiyordu. Ben bugün hem ileride oynayan oyuncularımıza girmiş oldukları pozisyonlardan dolayı ve özellikle defansta oynayan oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Çünkü çok fazla rehavete ve oyunun akışına kapılmadan oynamaları gerektiği gibi oynadılar. Rakibe de çok fazla pozisyon vermediler" şeklinde konuştu.