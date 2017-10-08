Haber: Esra Öztürk

Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 8. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Çapa, devre arasına kadar ligin üst sıralarında yer almak istediklerini vurgulayarak, “Bundan sonraki süreçte daha iyi bir Boluspor olacak diye düşünüyorum. Devre arasına kadar ilk 6’nın içinde yer alıp, yarışı sürdürmek istiyoruz. Üst sıralardan kopmamak istiyoruz.” diye konuştu. Çapa, ligin 7. haftasında oynadıkları Altınordu maçına da değinerek, şunları kaydetti: “Karşılaşmanın ilk 15-20 dakikası istediğimiz gibi değildi. Rakip de çok iyi oynamadı. Şanssız yediğimiz bir gol var. Sonra ne istediğini bilen bir oyun ortaya koyduk. Bu bizi mutlu etti. Berabere kalsak da üzüleceğimiz karşılaşmada mağlup olduk. Bundan sonraki süreçte girdiğimiz pozisyonları daha iyi değerlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu arayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor.”