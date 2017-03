Çapa; “Daha çok sürprizler alınacak. Onun bizde ondan sonraki süreçte ne kadar az puan kaybederiz ve ne kadar çok puanlar toplayabiliriz onun hesabını yapmak zorundayız. Biz olumlu düşünüyoruz. Biz olumlu bakıyoruz olaylara” dedi. “Her oynamış olduğumuz karşılaşmadan sonra belirli analizler yapıyoruz”



Boluspor teknik direktörü Fuat Çapa, geçtiğimiz hafta oynanan ve Boluspor’un deplasmanda 3–0 kaybettiği Samsunspor maçını değerlendirerek şunları dile getirdi: “Her oynamış olduğumuz karşılaşmadan sonra belirli analizler yapıyoruz. Samsun’daki oynamış olduğumuz oyun, hiç kimseyi memnun etmedi bizi de tatmin etmedi. Daha önceki oyunlarda da zaman zaman geriye düştük ama reaksiyon olarak tepki verdik takım olarak. En azından sonucu değiştirebilmek için. Bu karşılaşmada maalesef bunu yapamadık. Bunun nedenlerini tespit etmeye çalıştık, kendimize göre belirli analizler yaptık. Ümit ediyorum bundan sonraki süreçte uzak deplasmanlara daha değişik bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Çünkü hem Bandırma deplasmanında hem de Samsun deplasmanında bunu çok iyi bir şekilde gördük. Bu tesadüf değil açıkçası. Bundan sonraki uzun deplasmanlara daha değişik bir şekilde hazırlanmamız lazım bu bir gerçek. Yapmış olduğumuz ve isteyip te yapamamış olduğumuz görüntülerden çıkarmış olduğumuz pozisyonlar vardı. Onları da oyuncularımızla paylaştık. Samsun karşılaşmasını tam anlamıyla kapatıp, önümüzdeki maç oynayacağımız çok önemli bir karşılaşmaya hazırlanmamız gerekiyor. Çarşamba’dan sonra Eskişehirspor’un oyun felsefesine göre biz neler yapabileceğiz onu oyuncularımızla paylaşacağız.”

“Samsun’da yenilmemiz bizim için çok üzücü bu bir gerçek”

Ligin bitmesine 12 hafta kaldığını ve eksikliklerini gidermek zorunda olduklarını dile getirerek şöyle konuştu: “Daha önümüzde 12 hafta var. 12 haftada daha çok şeyler olur. Şunu göz ardı etmemek lazım. Her puanın çok önemli olduğu haftalara girdik. Bunu daha öncede söylemiştim. Samsun’da yenilmemiz bizim için çok üzücü bu bir gerçek. Ama unutmayalım ki, Samsun içerde Malatyaspor’u aynı skorla yendi. Ve Malatyaspor ligin lideri. Biz bir maç kazandığımız zaman her şey güllük gülistanlık, bir maç kaybettiğiniz zaman her taraf cehennemmiş gibi görüntü çizmeye çalışıyoruz. Biz sadece realist olmamız gerekiyor. Neleri yaptık, neleri yapamadık bunları tespit edip bundan sonraki süreçte bunları daha minimalize edip artılarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Bu bir gerçek.”

“Hedefimizden halen daha uzaklaşmış bir şey yok”

Ligin kalan haftalarında toplayabildikleri kadar çok puan toplamak zorunda olduklarını sözlerine ekleyen Çapa sözlerine şöyle son verdi: “Şu anda ilk 7 sırada olan takımların ilk devrede oynayan 9–10 oyuncusuyla devam ediyor. Yeni transferler 1–2 kişi sonradan oyuna giriyor. Bizde maalesef o 7–8 oluyor. Az oynayan oyuncularımızı da ilave edecek olursak, takım olmak çok kolay bir şey değil. Sadece iyi oyuncuları transfer etmekle takım olunmuyor. Bir süreç gerekiyor. Biz bu süreci en iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Bu dönemi nen iyi şekilde geçirmeye çalışacağız. Hedefimizden halen daha uzaklaşmış bir şey yok. Çünkü alınacak daha 36 puan var. Bu 36 puan ligde daha çok görünümler değiştirecek. Daha çok sürprizler alınacak. Onun bizde ondan sonraki süreçte ne kadar az puan kaybederiz ve ne kadar çok puanlar toplayabiliriz onun hesabını yapmak zorundayız. Biz olumlu düşünüyoruz. Biz olumlu bakıyoruz olaylara.”