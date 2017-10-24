Haber: Semih Baykal

Boluspor’da alınan üst üste alınan tatsız skorlar sonucu Teknik Direktör Fuat Çapa’nın bileti kesildi. Geçtiğimiz sezon Boluspor ile play – off oynayan fakat bu sene beklenilen oyunu bir türlü ortaya koyamayan Fuat Çapa öğle saatlerinde Başkan Necip Çarıkçı ile özel görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme sonucu Çapa ile yolların ayrılmasına karar verildi. Fuat Çapa, akşam altı buçuk saatlerinde oyuncu, personel ve yönetimi tek tek misafir ederek vedalaştı.

KULÜP’TEN AÇIKLAMA YAPILDI

Boluspor ise ayrılığı resmi internet sitesinden şu şekilde duyurdu; “Yönetim Kurulumuz aldığı karar gereğince Teknik Direktör Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Teknik Direktör Fuat Çapa ve ekibine, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.”